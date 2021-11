உலக செய்திகள்

சர்வதேச குழந்தைகள் தின கொண்டாட்டங்கள்: ஆப்கானின் யுனிசெப் அமைப்பு புறக்கணிப்பு...! + "||" + Unicef 'goes dark' in Afghanistan on World Children’s Day

சர்வதேச குழந்தைகள் தின கொண்டாட்டங்கள்: ஆப்கானின் யுனிசெப் அமைப்பு புறக்கணிப்பு...!