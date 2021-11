கிரிக்கெட்

ஆஷஸ் டெஸ்ட்: கேப்டன் பதவிக்கு ஸ்டீவன் சுமித்தின் பெயர் பரிசீலனை..! + "||" + Ashes 2021: Australian Selectors Reportedly Want Steve Smith Back As Captain, After Tim Paine Quits Captaincy

ஆஷஸ் டெஸ்ட்: கேப்டன் பதவிக்கு ஸ்டீவன் சுமித்தின் பெயர் பரிசீலனை..!