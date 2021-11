மாநில செய்திகள்

எஸ்.ஐ. கொலை வழக்கு: 2 பேர் மீது சந்தேகம் - சிவகங்கை மற்றும் புதுக்கோட்டை விரைந்த தனிப்படை போலீசார் + "||" + S.I. Murder case: Suspicion on 2 persons - police rushed to Sivagangai and Pudukottai

எஸ்.ஐ. கொலை வழக்கு: 2 பேர் மீது சந்தேகம் - சிவகங்கை மற்றும் புதுக்கோட்டை விரைந்த தனிப்படை போலீசார்