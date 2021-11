உலக செய்திகள்

இந்தியா-சிங்கப்பூர் இடையே பயணிகள் விமான சேவை மீண்டும் தொடக்கம் + "||" + Singapore to resume commercial flights from India from Nov 29

இந்தியா-சிங்கப்பூர் இடையே பயணிகள் விமான சேவை மீண்டும் தொடக்கம்