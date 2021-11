தேசிய செய்திகள்

இலவச அரிசி, கோதுமையை மேலும் 8 மாதம் நீட்டிக்க வேண்டும்: மோடிக்கு நவீன் பட்நாயக் கடிதம் + "||" + Odisha CM Naveen Patnaik writes to PM Modi, requests extension of PMGKAY for another 8 months

இலவச அரிசி, கோதுமையை மேலும் 8 மாதம் நீட்டிக்க வேண்டும்: மோடிக்கு நவீன் பட்நாயக் கடிதம்