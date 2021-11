கரூர் மாணவி விவகாரம்: முதல்-அமைச்சருக்கு ஜோதிமணி எம்.பி. கடிதம்

கரூர்,

கரூரில் பாலியல் துன்புறுத்தலால் தற்கொலை செய்து கொண்ட தனியார் பள்ளி மாணவி விவகாரத்தில் காவல் ஆய்வாளரை கைது செய்ய வேண்டும் என முதல்-அமைச்சருக்கு ஜோதிமணி எம்.பி. கடிதம் எழுதி உள்ளார்.

கரூர் மாணவி தற்கொலை விவகாரத்தில் காவல் ஆய்வாளர் கண்ணதாசன் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார். இந்தநிலையில் பாலியல் துன்புறுத்தல் குறித்து புகார் கொடுக்க சென்ற கரூர் மாணவியின் உறவினர்களை தகாத வார்த்தைகளால் திட்டி, அடித்து சித்ரவதை செய்த காவல் ஆய்வாளரை கைது செய்யக் கோரி முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கும் , காவல்துறை தலைமை இயக்குநர் சைலேந்திர பாபு அவர்களுக்கு கடிதம் எழுதி உள்ளார்.

Karur MP @jothims has written to Hon'ble @mkstalin seeking action against Inspector who meted out violence against the family of student who committed suicide due to sexual harassment pic.twitter.com/WIQloZrHE8