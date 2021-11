மாநில செய்திகள்

பொதுப்பணித்துறையில் புதிதாக கோயமுத்தூர் மண்டலம் உருவாக்கம்; தமிழக அரசு அரசாணை வெளியீடு + "||" + Creation of a new Coimbatore Zone in the Public Works Department; Government of Tamil Nadu Government Order

பொதுப்பணித்துறையில் புதிதாக கோயமுத்தூர் மண்டலம் உருவாக்கம்; தமிழக அரசு அரசாணை வெளியீடு