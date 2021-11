தேசிய செய்திகள்

பஞ்சாப் சட்டசபை தேர்தல்: ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் மாதம் ரூ.1,000- அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் + "||" + Government will deposit Rs 1,000 into the bank accounts of every woman in Punjab

பஞ்சாப் சட்டசபை தேர்தல்: ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் மாதம் ரூ.1,000- அரவிந்த் கெஜ்ரிவால்