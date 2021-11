தேசிய செய்திகள்

70% ஆட்டோ, டாக்சி ஓட்டுனர்களாலேயே டெல்லியில் அரசு அமைந்தது; கெஜ்ரிவால் பேச்சு + "||" + The government in Delhi is made up of 70% auto and taxi drivers; Kejriwal's speech

70% ஆட்டோ, டாக்சி ஓட்டுனர்களாலேயே டெல்லியில் அரசு அமைந்தது; கெஜ்ரிவால் பேச்சு