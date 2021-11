உலக செய்திகள்

இங்கிலாந்தில் கோவேக்சின் தடுப்பூசி செலுத்தியவர்களுக்கு இன்று முதல் பயண அனுமதி...!! + "||" + UK adds Covaxin to list of valid COVID-19 vaccines for travel from today

