உலக செய்திகள்

ஆஸ்திரேலியாவில் தடுப்பூசி போட்ட வெளிநாட்டினருக்கு டிசம்பர் 1-ந்தேதி முதல் அனுமதி...! + "||" + Australia To Allow Entry Of Fully Vaccinated Visa Holders From December 1

ஆஸ்திரேலியாவில் தடுப்பூசி போட்ட வெளிநாட்டினருக்கு டிசம்பர் 1-ந்தேதி முதல் அனுமதி...!