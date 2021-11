உலக செய்திகள்

தென்கிழக்கு ஆசியா மீது சீனா ஆதிக்கம் செலுத்தாது: ஆசியான் மாநாட்டில் ஜின்பிங் + "||" + Xi Jinping says China will not seek dominance over Southeast Asia

தென்கிழக்கு ஆசியா மீது சீனா ஆதிக்கம் செலுத்தாது: ஆசியான் மாநாட்டில் ஜின்பிங்