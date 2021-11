டென்னிஸ் வீராங்கனை விவகாரம்: ‘வேண்டுமென்றே பெரிதுபடுத்தப்பட்டது’ - சீனா காட்டம்!

பீஜிங்,

சீனாவை சேர்ந்த பிரபல டென்னிஸ் வீராங்கனை பெங் சூவாய் (வயது 35), இவர் கிராண்ட்ஸ்லாம் இரட்டையர் பிரிவில் 2 முறை சாம்பியன் பட்டம் வென்றுள்ளார். அண்மையில் இவர் அந்த நாட்டின் முன்னாள் துணை பிரதமரும், ஆளும் கம்யூனிஸ்டு கட்சி தலைவர்களில் ஒருவருமான ஜாங் கோலி மீது சமூக வலைத்தளம் மூலம் பாலியல் குற்றச்சாட்டை சுமத்தினார்.

இந்த குற்றச்சாட்டை வெளியிட்ட நாள் முதல் பெங் சூவாய் மாயமானார். அவரின் கதி என்ன? என்பது தொடர்ந்து கேள்விக்குறியாகவே இருந்தது. அவர் மாயமானதன் பின்னணியில் அதிபர் ஜின்பிங் தலைமையிலான அரசுக்கு பங்கு இருக்கலாம் என்கிற சந்தேகம் நிலவியதால், இந்த விவகாரம் சர்வதேச அளவில் கவனம் பெற்றது.

இதனிடையே பெங் சூவாயின் பாதுகாப்பு மற்றும் அவர் எங்கிருக்கிறார் என்பது குறித்து உண்மையான ஆதாரங்களை அளிக்குமாறு சீனாவை ஐ.நா.வும், அமெரிக்கா, இங்கிலாந்து உள்ளிட்ட பல நாடுகளும் வலியுறுத்தி வந்தன. இது சீன அரசுக்கு நெருக்கடியை ஏற்படுத்தியது.

இந்த நிலையில் பெங் சூவாய் பாதுகாப்பாக இருப்பதை காட்டும் வீடியோ ஒன்றை சீன அரசு ஊடகம் இணையத்தில் வெளியிட்டது. சீன தலைநகர் பீஜிங்கில் நடைபெற்ற ஒரு டென்னிஸ் போட்டியின் தொடக்க விழாவில் பெங் சூவாய் கலந்து கொண்டதாக கூறி அந்த வீடியோ வெளியிடப்பட்டது.

A statement on the recent video of Peng Shuai posted by China state-run media 👇

மேலும், சர்வதேச ஒலிம்பிக் அமைப்பின் தலைவரும் பெங்குடன் 30 நிமிட வீடியோ காலில் தொடர்பு கொண்டு பேசியுள்ளார். அதன் பின், பேசிய அவர், ‘பெங் பீஜிங்கில் உள்ள தனது இல்லத்தில் நலமுடன் இருப்பதாக’ கூறியுள்ளார்.

Today, IOC President Thomas Bach, the Chair of the IOC Athletes' Commission, Emma Terho, and IOC Member in China, Li Lingwei, held a video call with three-time Olympian Peng Shuai from China.



