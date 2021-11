மாநில செய்திகள்

'மதம் மாறியவருக்கு கலப்பு மண சான்று கிடையாது' - சென்னை ஐகோர்ட்டு + "||" + 'Converts do not have proof of mixed marriage' - Chennai high court

'மதம் மாறியவருக்கு கலப்பு மண சான்று கிடையாது' - சென்னை ஐகோர்ட்டு