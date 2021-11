மாநில செய்திகள்

நீலகிரி மாவட்டத்தின் புதிய கலெக்டராக அம்ரித் நியமனம்: தமிழக அரசு உத்தரவு + "||" + Amrit appointed new Collector of Nilgiris District: Government of Tamil Nadu Order

நீலகிரி மாவட்டத்தின் புதிய கலெக்டராக அம்ரித் நியமனம்: தமிழக அரசு உத்தரவு