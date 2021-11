தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகாவில் விடுதியில் தங்கி இருந்த 60 மாணவர்களுக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி + "||" + Corona exposure confirmed for 60 students staying in hostels in Karnataka

கர்நாடகாவில் விடுதியில் தங்கி இருந்த 60 மாணவர்களுக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி