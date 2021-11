உலக செய்திகள்

5-11 வயது குழந்தைகளுக்கு அமெரிக்க நிறுவனத்தின் தடுப்பூசி: ஐரோப்பா அங்கீகாரம் + "||" + EU regulator gives go-ahead to first COVID shot for 5-11 year olds

5-11 வயது குழந்தைகளுக்கு அமெரிக்க நிறுவனத்தின் தடுப்பூசி: ஐரோப்பா அங்கீகாரம்