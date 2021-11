உலக செய்திகள்

புகழ்பெற்ற பச்சைக் கண்கள் ஆப்கான் அகதி பெண் இத்தாலியில் தஞ்சம் + "||" + Nat Geo Green-Eyed Girl Most Famous Afghanistan Refugee Now In Italy

புகழ்பெற்ற பச்சைக் கண்கள் ஆப்கான் அகதி பெண் இத்தாலியில் தஞ்சம்