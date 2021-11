மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் 3 இடங்களில் அதி கனமழையும், 12 இடங்களில் மிக கனமழையும் பதிவு + "||" + Heavy rains in 3 places in Tamil Nadu Heavy rainfall recorded in 12 places

தமிழகத்தில் 3 இடங்களில் அதி கனமழையும், 12 இடங்களில் மிக கனமழையும் பதிவு