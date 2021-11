தேசிய செய்திகள்

கட்சியின் ஒட்டுமொத்த அமைப்பும் ஒரே குடும்பத்திடம் இருந்தால் அது ஜனநாயகத்திற்கு நல்லதல்ல- பிரதமர் மோடி + "||" + The Constitution of India unites our diverse country - Prime Minister Modi

கட்சியின் ஒட்டுமொத்த அமைப்பும் ஒரே குடும்பத்திடம் இருந்தால் அது ஜனநாயகத்திற்கு நல்லதல்ல- பிரதமர் மோடி