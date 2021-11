மாநில செய்திகள்

வாகனம் மூலம் தக்காளி விற்பனையை ஏன் அனுமதிக்க கூடாது? சென்னை ஐகோர்ட்டு கேள்வி + "||" + Why not allow the sale of tomatoes by vehicle? Chennai HC

வாகனம் மூலம் தக்காளி விற்பனையை ஏன் அனுமதிக்க கூடாது? சென்னை ஐகோர்ட்டு கேள்வி