உலக செய்திகள்

ஆஸ்பத்திரியில் குவியும் நோயாளிகள்: நியூயார்க்கில் அவசரநிலை பிரகடனம் + "||" + New York Declares State of Emergency Amid Threat of New COVID-19 Variant Omicron

ஆஸ்பத்திரியில் குவியும் நோயாளிகள்: நியூயார்க்கில் அவசரநிலை பிரகடனம்