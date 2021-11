மாநில செய்திகள்

மக்களை காப்பாற்றிட உழைத்திடுமாறு உரிமையோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் - மு.க.ஸ்டாலின் வேண்டுகோள் + "||" + I rightly ask you to work to save the people MK Stalin's request

மக்களை காப்பாற்றிட உழைத்திடுமாறு உரிமையோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் - மு.க.ஸ்டாலின் வேண்டுகோள்