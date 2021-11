மாநில செய்திகள்

இனி சனிக்கிழமை தோறும் கொரொனா மெகா தடுப்பூசி முகாம் - அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் + "||" + The Corona Mega Vaccine Camp is now Saturday

இனி சனிக்கிழமை தோறும் கொரொனா மெகா தடுப்பூசி முகாம் - அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன்