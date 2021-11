தேசிய செய்திகள்

முதியோர் இல்லத்தில் 2 டோஸ் தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்ட 55 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு..!! + "||" + Maharashtra: 55 fully vaccinated inmates of old age home, 7 others test Covid-19 positive in Thane

முதியோர் இல்லத்தில் 2 டோஸ் தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்ட 55 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு..!!