தேசிய செய்திகள்

ஒமிக்ரான் வைரஸ்:கொரோனா பாதிக்கப்பட்டு மீண்டவர்கள் எச்சரிக்கை + "||" + WHO says it is not yet clear if Omicron causes more severe disease

ஒமிக்ரான் வைரஸ்:கொரோனா பாதிக்கப்பட்டு மீண்டவர்கள் எச்சரிக்கை