மாநில செய்திகள்

“தக்காளி வாகனங்களுக்கு ஒரு ஏக்கர் நிலம்" - சென்னை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + "One acre of land for tomato vehicles" - Chennai highcourt order

“தக்காளி வாகனங்களுக்கு ஒரு ஏக்கர் நிலம்" - சென்னை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு