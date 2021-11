மாநில செய்திகள்

டுவிட்டர் சிஇஓ பதவியிலிருந்து விலகுகிறார் ஜாக் டோர்சி + "||" + Jack Dorsey steps down as Twitter CEO; Parag Agrawal to be the new CEO

டுவிட்டர் சிஇஓ பதவியிலிருந்து விலகுகிறார் ஜாக் டோர்சி