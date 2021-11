தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் தினசரி கொரோனா பாதிப்பு 500-ஆக குறைந்தது + "||" + Daily corona exposure in the Maharastra was reduced to 500

