‘ஒமிக்ரான்’ வைரஸ்: ஆப்ரிக்க நாடுகளுக்கு உதவி செய்ய இந்தியா தயாராக உள்ளது - வெளியுறவு அமைச்சகம் அறிவிப்பு

புதுடெல்லி,

ஒமிக்ரான் கொரோனா வைரஸ் குறித்து உலகமே அச்சத்தில் உள்ளது. தென் ஆப்பிரிக்காவில் முதன் முதலாக கண்டறியப்பட்டுள்ள இந்த வகை கொரோனா ஐரோப்பிய நாடுகளிலும் வேகமாக கால் பதித்து வருகிறது. ஒமிக்ரான் பரவலால் தென் ஆப்பிரிக்காவில் வேகமாக கொரோனா தொற்று பாதிப்பு அதிகரித்து வருகிறது.

Government of India stands ready to support the countries affected in Africa in dealing with the #OmicronVariant, including by supplies of Made-in-India vaccines. Supplies can be undertaken through COVAX or bilaterally: Ministry of External Affairs (MEA) pic.twitter.com/eD9tsIP7p4