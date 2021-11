தேசிய செய்திகள்

ஒமிக்ரான் பாதிப்பு நாடுகளில் இருந்து வரும் பயணிகளுக்கு 14 நாட்கள் தனிமை; கேரளா அறிவிப்பு + "||" + 14 days of isolation for travelers from Omicron affected countries; Kerala announcement

ஒமிக்ரான் பாதிப்பு நாடுகளில் இருந்து வரும் பயணிகளுக்கு 14 நாட்கள் தனிமை; கேரளா அறிவிப்பு