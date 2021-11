தேசிய செய்திகள்

உத்தரகாண்டில் கொரோனா பாதிப்புகளை தடுக்க அனைத்து போலீசாருக்கும் ஆன்டிஜென் பரிசோதனை + "||" + Antigen testing for all police to prevent corona infections in Uttarakhand

