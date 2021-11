தேசிய செய்திகள்

நாடாளுமன்றத்தில் ‘அனைத்து பிரச்சினைகள் குறித்தும் விவாதிக்க தயார்’ - பிரதமர் மோடி உறுதி + "||" + 'Ready to discuss all issues' in Parliament - PM Modi

நாடாளுமன்றத்தில் ‘அனைத்து பிரச்சினைகள் குறித்தும் விவாதிக்க தயார்’ - பிரதமர் மோடி உறுதி