"நம் நாட்டிலேயே நிறவெறி பாகுபாடு" முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் எல்.சிவராம கிருஷ்ணன் பகீர் தகவல்

சென்னை,

நிறவெறி என்பது இன்னமும் சமூகத்தில் பல ரூபங்களில் இருக்கவே செய்கிறது. வெள்ளை நிறமே அழகு என்பது போன்ற மாயை காலங்காலமாக கட்டமைக்கப்பட்டு உள்ளது. இதற்கு எதிராக மகாத்மா காந்தி, நெல்சன் மண்டேலா போன்ற தலைவர்கள் போராடினர். இன்றும் கருப்பினத்தவர்கள் தங்களை எதிர்த்து நடத்தப்படும் கொடுமைகளுக்கு எதிராக குரல் கொடுக்கின்றனர், செயல்பூர்வமாக இருந்து வருகின்றனர்.

ஜார்ஜ் பிளாய்ட் கொல்லப்பட்டதை அடுத்து, இனவெறிக்கு எதிராக பகிரங்கமாக குரல் எழுப்பும் வளர்ந்து வரும் விளையாட்டுப் பிரமுகர்களுடன் இணைந்து செயல்படும் முதல் வீரர்களில், மேற்கிந்திய கிரிக்கெட் வீரர்கள் டேரன் சமி மற்றும் கிறிஸ் கெய்ல் ஆகியோர் அடங்குவர்.

சமீபத்தில் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் நடந்த 20 ஓவர் உலகக் கோப்பையில் போட்டியில் கூட, அனைத்து அணிகளின் வீரர்களும் இனவெறிக்கு எதிராக முழங்காலிட்டு உறுதி எடுத்துக்கொண்டனர்.

சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் கடந்த சில மாதங்களாக நிறவெறி என்பது, மிகப்பெரிய விஷயமாக மாறி கண்டிக்கப்பட்டு வருகிறது. இங்கிலாந்தில் யார்க் ஷயர் கிரிக்கெட் அசிம் ரபிக் என்பவர் புயலைக் கிளப்பினார். இதில் மைக்கேல் வாகன் உட்பட பல இங்கிலாந்து வீரர்களின் நடத்தை வெளியானது.

இப்போது சொந்த நாட்டிலேயே நிறவெறி பாகுபாட்டினால், தான் கேலிக்கும் கிண்டலுக்கும் ஆளானதை முன்னாள் இந்திய லெக் ஸ்பின்னர் எல்.சிவராம கிருஷ்ணன் மனம் திறந்து கொட்டியுள்ளார்.

இதுகுறித்து ஒரு டுவிட்டில் பதில் அளித்துள்ள சிவராம கிருஷ்ணன் வாழ்நாள் முழுவதும் நான் விமர்சிக்கப்படுகிறேன் மற்றும் நிற பாகுபாடு காட்டப்பட்டேன். இது துரதிஷ்டவசமாக நம் நாட்டிலேயே நடக்கிறது என கூறி உள்ளார்.

I have been criticised and colour discriminated all my life, so it doesn’t bother me anymore. This unfortunately happens in our own country