உலக செய்திகள்

தகவல் தொழில்நுட்ப உலகை ஆட்சி செய்யும் இந்தியர்கள்...! ஆனால் பயனடைவது அமெரிக்கா...! + "||" + US benefits greatly from Indian talent: Elon Musk on Parag Agrawals appointment as Twitter CEO

தகவல் தொழில்நுட்ப உலகை ஆட்சி செய்யும் இந்தியர்கள்...! ஆனால் பயனடைவது அமெரிக்கா...!