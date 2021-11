தேசிய செய்திகள்

ஒமிக்ரான் அச்சுறுத்தல்; 30 ஆயிரம் மருத்துவமனை படுக்கைகள் தயார்-அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் + "||" + Amid Omicron scare, here's how Delhi govt is ramping up health infra

ஒமிக்ரான் அச்சுறுத்தல்; 30 ஆயிரம் மருத்துவமனை படுக்கைகள் தயார்-அரவிந்த் கெஜ்ரிவால்