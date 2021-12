தேசிய செய்திகள்

சர்வதேச எல்லை பகுதியில் 4 கிலோ எடை கொண்ட போதை பொருள் பறிமுதல் + "||" + Seizure of 4 kg of narcotics in the international border area

சர்வதேச எல்லை பகுதியில் 4 கிலோ எடை கொண்ட போதை பொருள் பறிமுதல்