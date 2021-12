உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் பள்ளியில் துப்பாக்கி சூடு; 15 வயது மாணவன் கைது + "||" + School shooting in the United States; 15 year old student arrested

அமெரிக்காவில் பள்ளியில் துப்பாக்கி சூடு; 15 வயது மாணவன் கைது