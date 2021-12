தேசிய செய்திகள்

கொரோனாவுக்கு எதிராக பூஸ்டர் டோஸ் தடுப்பூசி தேவையா? - நிபுணர் குழு ஆராய்வதாக மந்திரி தகவல் + "||" + Most of the Current Covid-19 Vaccines Are Disease-modifying in Nature: MoS Bharati Pravin Pawar

கொரோனாவுக்கு எதிராக பூஸ்டர் டோஸ் தடுப்பூசி தேவையா? - நிபுணர் குழு ஆராய்வதாக மந்திரி தகவல்