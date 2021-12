மாநில செய்திகள்

அ.தி.மு.க செயற்குழு கூட்டம்: தி.மு.க. அரசை கண்டித்து போராட்டம் உள்பட 13 தீர்மானங்கள் + "||" + At the DMK executive committee meeting, the DMK 13 resolutions including protest against the state

அ.தி.மு.க செயற்குழு கூட்டம்: தி.மு.க. அரசை கண்டித்து போராட்டம் உள்பட 13 தீர்மானங்கள்