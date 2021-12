தேசிய செய்திகள்

ரிஸ்க் நாடுகளில் இருந்து வந்த 6 பேருக்கு கொரோனா: ஒமைக்ரான் பாதிப்பு உள்ளதா என சோதனை + "||" + 6 Covid cases detected on screening passengers of 11 flights from 'at-risk' countries: Govt

