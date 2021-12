தேசிய செய்திகள்

8 முக்கிய துறைகளின் உற்பத்தி 7.5 சதவீதம் உயர்வு + "||" + Production in 8 key sectors increased by 7.5 per cent

8 முக்கிய துறைகளின் உற்பத்தி 7.5 சதவீதம் உயர்வு