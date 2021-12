தேசிய செய்திகள்

12 எம்.பி.க்கள் இடைநீக்க விவகாரம் மன்னிப்பு கேட்க மாட்டோம் மல்லிகார்ஜுன கார்கே அறிவிப்பு + "||" + Kharge reiterates no apology will be made over conduct of suspended RS MPs

12 எம்.பி.க்கள் இடைநீக்க விவகாரம் மன்னிப்பு கேட்க மாட்டோம் மல்லிகார்ஜுன கார்கே அறிவிப்பு