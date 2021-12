தேசிய செய்திகள்

ம.பி.: பெண் போலீஸ் ஆணாக மாறுவதற்கு அனுமதி + "||" + In A First, Woman Constable In MP Granted Permission To Change Sex By State Home Department

ம.பி.: பெண் போலீஸ் ஆணாக மாறுவதற்கு அனுமதி