உலக செய்திகள்

20 நாடுகளில் 226 பேருக்கு ஒமைக்ரான் பாதிப்பு - அமெரிக்கா அதிர்ச்சி தகவல் + "||" + Fauci says omicron Covid variant has already been found in 20 countries but not yet in the U.S.

20 நாடுகளில் 226 பேருக்கு ஒமைக்ரான் பாதிப்பு - அமெரிக்கா அதிர்ச்சி தகவல்