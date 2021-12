தேசிய செய்திகள்

சபரிமலையில் சாமி தரிசனம் செய்ய 5 வயதிற்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு முன்பதிவு தேவை இல்லை

No booking is required for children under 5 years of age sabarimalai

