மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் இதுவரை யாருக்கும் ஒமைக்ரான் பாதிப்பு கண்டறியப்படவில்லை - அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் + "||" + No one has been diagnosed with omega-3 in Tamil Nadu so far - Minister Ma Subramanian

தமிழகத்தில் இதுவரை யாருக்கும் ஒமைக்ரான் பாதிப்பு கண்டறியப்படவில்லை - அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன்