தேசிய செய்திகள்

2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சியால் 300 இடங்களை வெல்ல முடியாது - குலாம் நபி ஆசாத் + "||" + Don’t think Congress will win 300 seats in 2024 general elections: Ghulam Nabi Azad

2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சியால் 300 இடங்களை வெல்ல முடியாது - குலாம் நபி ஆசாத்