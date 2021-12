மாநில செய்திகள்

சிலரின் தேவைகளுக்காக செயல்படும் அ.தி.மு.க. நிலை மாறும் - சசிகலா + "||" + ADMK party's condition will change soon says Sasikala.

சிலரின் தேவைகளுக்காக செயல்படும் அ.தி.மு.க. நிலை மாறும் - சசிகலா