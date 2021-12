தேசிய செய்திகள்

ஒமைக்ரான் பாதித்த நபருடன் தொடர்புடைய 5 நபருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி

Confirmation of corona infection in 5 persons associated with a person infected with Omicron

